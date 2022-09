Dida | “De Ketelaere simile a Kakà? Impossibile fare paragoni”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Nelson, ex portiere del Milan, ha parlato a margine della ‘Partita del Cuore’. Così il brasiliano, interpellato su alcuni singoli della formazione di Stefano Pioli: “Deassomiglia a? E’ presto per dirlo, deve avere del tempo per abituarsi, deve ambientarsi. Un po’ sì, ma non possiamocon. Maignan? Sapevamo che aveva delle potenzialità, è cresciuto tanto. Spero che possa continuare cosi, sta facendo davvero tanto. Contro il Salisburgo ho visto un Milan che voleva vincere, ma nella Champions ci sono partite diverse rispetto al campionato. E’ solo l’inizio, il Milan puoiancora tanto”. SportFace.

sportface2016 : #Milan | #Dida: '#DeKetelaere simile a #Kakà? Impossibile fare paragoni' - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Dida su De Ketelaere: 'Mi ha fatto un'ottima impressione: ha bisogno di serenità' - sportli26181512 : Dida su De Ketelaere: 'Mi ha fatto un'ottima impressione: ha bisogno di serenità': Nel corso dell'intervista rilasc… - milansette : Dida su De Ketelaere: 'Mi ha fatto un'ottima impressione: ha bisogno di serenità' #acmilan #rossoneri - samkun23 : RT @MilanNewsit: Dida su De Ketelaere: 'Mi ha fatto un'ottima impressione: ha bisogno di serenità' -

SPORTFACE.IT

Deinvece ha iniziato a frequentare assiduamente i Diavoli Rossi nell'ultima stagione, ... poi Adriano contro Cafù, Kakà e Rivaldo, per finire alla sfida tra i portieri Julio Cesar e), ......e Depromettono scintille e variazioni imprevedibili, su ogni tema tattico e dalla trequarti in avanti. Addio Villiam Vecchi, Milan in lutto: la colonna rossonera che "inventò" NelsonNelson Dida, ex portiere del Milan, dice la sua sul belga Charles De Ketelaere, nuovo trequartista della squadra di Stefano Pioli.Mi ha fatto un’ottima impressione, ma come tutti i nuovi, soprattutto i giovani che arrivano in Serie A, ha bisogno di tempo e serenità per esprimersi al meglio. Charles ha tutte le potenzialità e le ...