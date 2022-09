Calcio | Sarri | ' indagine procura Figc? Ho l' obbligo di difendere la squadra'

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. - (Adnkronos) - “Quello che è successo in queste partite lo hanno visto tutti. Io ho l'dii miei giocatori, lae il popolo laziale: lo farei tutta la vita. Penso che il mio avvocato quest'anno possa avere tanto lavoro”. Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio, in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord, in merito all'apertura di un fascicolo da parte dellafederale dellain merito alle sue dichiarazioni sugli arbitri dopo il match perso con il Napoli.

