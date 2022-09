Calcio: Italiano, ‘non sottovalutiamo Rfs Riga, voglio un approccio feroce’ (Di mercoledì 7 settembre 2022) Firenze, 7 set. – (Adnkronos) – ‘Con il Twente abbiamo rotto il ghiaccio. Avevamo davanti un avversario temibile e per questo arriviamo preparati all’appuntamento di domani. In Europa non puoi sottovalutare nessuno, specie quando non conosci le squadre che affronti. Domani inizia un mini-torneo con altre tre squadre e cercheremo di fare bene. Dobbiamo cercare di fare punti e giocare come stiamo facendo’. Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro i lettoni dell’Rfs Riga.“L’approccio dovrà essere feroce, come in ogni partita, soprattutto ora che ci sono in ballo punti importanti -sottolinea il tecnico siciliano-. Dobbiamo partire forte, dimostrando di aver preparato bene la partita. Dobbiamo fare più punti possibile perché c’è in palio il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Firenze, 7 set. – (Adnkronos) – ‘Con il Twente abbiamo rotto il ghiaccio. Avevamo davanti un avversario temibile e per questo arriviamo preparati all’appuntamento di domani. In Europa non puoi sottovalutare nessuno, specie quando non conosci le squadre che affronti. Domani inizia un mini-torneo con altre tre squadre e cercheremo di fare bene. Dobbiamo cercare di fare punti e giocare come stiamo facendo’. Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzoin conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro i lettoni dell’Rfs.“L’dovrà essere feroce, come in ogni partita, soprattutto ora che ci sono in ballo punti importanti -sottolinea il tecnico siciliano-. Dobbiamo partire forte, dimostrando di aver preparato bene la partita. Dobbiamo fare più punti possibile perché c’è in palio il ...

