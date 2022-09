Brighton, un centrocampista verso il Belgio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Steven Alzate può lasciare il Brighton per un'esperienza in Belgio: come scrive il Daily Telegraph, il centrocampista è in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Steven Alzate può lasciare ilper un'esperienza in: come scrive il Daily Telegraph, ilè in...

sportli26181512 : Liverpool-Brighton: appuntamento a gennaio per un centrocampista: Secondo Tera Deportes, il Brighton è pronto a neg… - sportli26181512 : Liverpool, a gennaio nuovo assalto a... Caicedo. Ma non è quello ex Lazio: Secondo quanto riportato da Tera Deporte… - sportli26181512 : Liverpool, oltre 40 milioni per il giovane centrocampista: Il Liverpool vuole un centrocampista e, secondo Sky Spor… - sportli26181512 : Brighton: il rinforzo può arrivare dagli Usa: Il Brighton ha messo nel mirino il centrocampista ecuadoriano José Ci… -