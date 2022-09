AngeloCiocca : Niente, non c’era nemmeno bisogno che lo dicessi. Domanda retorica la mia, ovvio. Perché il rischio è quello di un… - fisco24_info : Bce, perché un rialzo aggressivo può essere un errore: La banca centrale potrebbe decidere una stretta da 0,75 punt… - glncipriani : Circa 29.100 risultati (0,27 secondi) Libero Quotidiano Bce, la soffiata di Goldman Sachs sulla Lagarde: perché si… - puntodilucescam : RT @OrtigiaP: ora si comprende meglio del perchè abbia chiamato #Franco e #Brunetta accanto a sè.... erano gli estensori della famosa lett… - meribia51 : RT @OrtigiaP: ora si comprende meglio del perchè abbia chiamato #Franco e #Brunetta accanto a sè.... erano gli estensori della famosa lett… -

Temporeggiare non è una opzione,non ci sono soluzioni al di fuori della fine della guerra o,... Esattamente come non c'era alternativa al "whatever it takes" della, ma il tempo che è ...Non c'è altro da fare Mi stupisce,è un momento in cui l'Europa non può giocare con il ... Una doppia debolezza, economica e politica, che dovrebbe indurre a maggior saggezza la. In questo ...