Bce, perché un rialzo aggressivo può essere un errore (Di mercoledì 7 settembre 2022) La banca centrale potrebbe decidere una stretta da 0,75 punti, portando il tasso di riferimento all’1,25% dallo zero di inizio luglio Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 settembre 2022) La banca centrale potrebbe decidere una stretta da 0,75 punti, portando il tasso di riferimento all’1,25% dallo zero di inizio luglio

ZornasG : La BCE aumenta il tasso di sconto dello 0,75%. Mi pare cosa giusta nel bel mezzo di una recessione. D'altronde le s… - GGhittoni : RT @Luca_Gualtieri1: #Bce, oggi la decisione sul rialzo dei tassi. Per #Lagarde sarà una dura prova di coordinamento e comunicazione Grafi… - felixit76 : RT @pasqual29578307: @felixit76 @ErmannoKilgore @EnricoLetta @GiuseppeConteIT Penso che non bisogna chiedere niente a nessuno, perché quest… - Luca_Gualtieri1 : #Bce, oggi la decisione sul rialzo dei tassi. Per #Lagarde sarà una dura prova di coordinamento e comunicazione Gr… - pasqual29578307 : @felixit76 @ErmannoKilgore @EnricoLetta @GiuseppeConteIT Penso che non bisogna chiedere niente a nessuno, perché qu… -