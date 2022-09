Wolves, Diego Costa può saltare: l’ultima spiaggia è un ex Liverpool (Di martedì 6 settembre 2022) Di male in peggio per i Wolves. Dopo gli infortuni in attacco, il club aveva deciso di correre a ripari mettendo sotto contratto lo svincolato... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Di male in peggio per i. Dopo gli infortuni in attacco, il club aveva deciso di correre a ripari mettendo sotto contratto lo svincolato...

DiMarzio : #Calciomercato | @Wolves, il governo britannico non concede il visto a #DiegoCosta. Atteso il ricorso del club - rn3pzc5Vx3NLUzf : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Wolves, il governo britannico non concede il visto a #DiegoCosta. Atteso il ricorso del club https://t.co… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Wolves, il governo britannico non concede il visto a #DiegoCosta. Atteso il ricorso del club https://t.co… - MoonbeamMcfc : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Wolves, il governo britannico non concede il visto a #DiegoCosta. Atteso il ricorso del club https://t.co… - marcullo02 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Wolves, il governo britannico non concede il visto a #DiegoCosta. Atteso il ricorso del club https://t.co… -