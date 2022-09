Wilma Goich nel cast del GF Vip 7: diffuso il video ufficiale (Di martedì 6 settembre 2022) Alfonso Signorini aveva annunciato di voler mantenere segreto il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, però, sul profilo ufficiale del programma, è stato diffuso il video di presentazione del un nuovo concorrente. Si tratta di Wilma Goich, un volto molto amato del mondo della televisione e della musica. La sua presenza, sicuramente, sarà in grado di movimentare le dinamiche del reality show più seguito di Canale 5. GF Vip 7, Wilma Goich più luminosa che mai nel video di presentazione Finalmente, nella giornata di ieri, è stata svelata l’identità della seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7. È stata la stessa produzione del programma ad annunciare la novità. Nella ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 settembre 2022) Alfonso Signorini aveva annunciato di voler mantenere segreto ildella settima edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, però, sul profilodel programma, è statoildi presentazione del un nuovo concorrente. Si tratta di, un volto molto amato del mondo della televisione e della musica. La sua presenza, sicuramente, sarà in grado di movimentare le dinamiche del reality show più seguito di Canale 5. GF Vip 7,più luminosa che mai neldi presentazione Finalmente, nella giornata di ieri, è stata svelata l’identità della seconda concorrentedel Grande Fratello Vip 7. È stata la stessa produzione del programma ad annunciare la novità. Nella ...

GrandeFratello : Si prepara a vivere una delle esperienze più incredibili della sua vita. Il suo mantra? Rimettersi sempre in gioco.… - slav34brit : immaginando le interazioni surreali con wilma goich - MarcoRo81654971 : Il pubblico del #gfvip: speriamo di non vedere un CENTRO ANZIANI VIP Secondo vippone annunciato: Wilma Goich (76 anni) OK... - pascaziomarco : RT @GrandeFratello: Si prepara a vivere una delle esperienze più incredibili della sua vita. Il suo mantra? Rimettersi sempre in gioco. Wil… - MedInfinityIT : Vi sveliamo la seconda concorrente ufficiale di #GFVIP! Il suo imperativo? Rimettersi sempre in gioco ?? -