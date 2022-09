Usa | maxi multa al produttore di sigarette elettroniche Juul | pubblicità ingannevole per vendere ai minori

Leggi su open.online

(Di martedì 6 settembre 2022) Vittoria per 34 stati americani (incluso Puerto Rico) che due anni fa avevano avviato una causa contro ildiLabs Inc., accusandolo di essersi servito di campagne pubblicitarie ingannevoli peri suoi prodotti ai, contribuendo così a diffondere il vizio dei vaporizzatori tra i giovani. Come riporta il Wall Street Journal, l’azienda ha ora raggiunto un accordo per il quale dovrà pagare unada 438,5 milioni di dollari nei prossimi 6-10 anni e non dovrà mai più utilizzare i social media, giovani modelli come testimonial né distribuire campioni gratuiti dei suoi prodotti. William Tong, procuratore generale del Connecticut – uno dei primi Stati a fare causa allaassieme a ...