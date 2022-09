US Open, Berrettini perde ai quarti di finale: passa Ruud (Di martedì 6 settembre 2022) New York – Finisce ai quarti di finale l’avventura di Matteo Berrettini agli US Open. Il romano è stato sconfitto dal temibile avversario Casper Ruud per 6-1,6-4,7-6. Tre set a zero a sfavore. Atteso il match appena terminato a Flushing Meadows che avrebbe portato l’azzurro in semifinale. S’infrange il sogno di Matteo di proseguire in competizione come era già accaduto nel 2019 e si avvera quello del norvegese. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) New York – Finisce aidil’avventura di Matteoagli US. Il romano è stato sconfitto dal temibile avversario Casperper 6-1,6-4,7-6. Tre set a zero a sfavore. Atteso il match appena terminato a Flushing Meadows che avrebbe portato l’azzurro in semi. S’infrange il sogno di Matteo di proseguire in competizione come era già accaduto nel 2019 e si avvera quello del norvegese. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

