Tony Khan: “So che posso sempre contare su Jericho e Moxley, sono i miei Sting e Ric Flair” (Di martedì 6 settembre 2022) Chris Jericho e Jon Moxley fanno parte della AEW fin dalle loro origini e ne sono diventati due colonne portanti fondamentali. Jericho è stato il primo campione della storia di questa federazione e Mox il secondo. sono due presenze costanti della programmazione della federazione di Jacksonville. Come ormai sappiamo, la conferenza stampa post All Out si è trasformata in un putiferio per via delle parole del campione CM Punk, tuttavia Tony Khan ha avuto modo di spendere belle parole per coloro che ci sono stati sin dal primo giorno, ossia Jericho e Moxley. “posso contare su di loro” Durante la conferenza stampa post All Out, Tony Khan ha ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 6 settembre 2022) Chrise Jonfanno parte della AEW fin dalle loro origini e nediventati due colonne portanti fondamentali.è stato il primo campione della storia di questa federazione e Mox il secondo.due presenze costanti della programmazione della federazione di Jacksonville. Come ormai sappiamo, la conferenza stampa post All Out si è trasformata in un putiferio per via delle parole del campione CM Punk, tuttaviaha avuto modo di spendere belle parole per coloro che cistati sin dal primo giorno, ossia. “su di loro” Durante la conferenza stampa post All Out,ha ...

Zona_Wrestling : Tony Khan: 'So che posso sempre contare su Jericho e Moxley, sono i miei Sting e Ric Flair' - infoitcultura : Tony Khan: “Ho chiesto io a MJF di ritornare” - TSOWrestling : Le parole di Tony Khan sul ritorno di #MJF in #AEW! #TSOW // #TSOS // #AEWAllOut - IsolaWrestling : TONY KHAN PENSA CHE LA AEW NON ABBIA MAI FATTO NULLA DI SIMILE A JON MOXLEY VS CM PUNK - IsolaWrestling : TONY KHAN NON HA INTENZIONE DI VENDERE LA AEW -