Toni Nadal: «Gli Us Open sbattono Ruud sul campo 12 perché non dà di matto e non offende il pubblico» (Di martedì 6 settembre 2022) Casper Ruud, chi era costui? Una persona seria, tanto per cominciare. Prossimo avversario di Berrettini ai quarti degli Us Open, finalista al Roland Garros, in corsa per diventare numero 1 del mondo lunedì prossimo. Ruud finora non l’avete mai visto giocare sul centrale di New York, il famigerato Arthur Ashe. perché? Se lo domanda e si risponde Toni Nadal su El Paìs. Scrive zio Toni che il papà di Ruud, dopo un allenamento con il “suo” Felix Auger-Aliassime, si è lamentato: Casper lo sbattono sul campo 12, il quinto per importanza dell’impianto newyorkese. E Nadal si inalbera: “Penso, senza dubbio, che sia una mancanza di considerazione per i meriti acquisiti in campo da questo grande ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Casper, chi era costui? Una persona seria, tanto per cominciare. Prossimo avversario di Berrettini ai quarti degli Us, finalista al Roland Garros, in corsa per diventare numero 1 del mondo lunedì prossimo.finora non l’avete mai visto giocare sul centrale di New York, il famigerato Arthur Ashe.? Se lo domanda e si rispondesu El Paìs. Scrive zioche il papà di, dopo un allenamento con il “suo” Felix Auger-Aliassime, si è lamentato: Casper losul12, il quinto per importanza dell’impianto newyorkese. Esi inalbera: “Penso, senza dubbio, che sia una mancanza di considerazione per i meriti acquisiti inda questo grande ...

napolista : Toni Nadal: «Gli Us Open sbattono Ruud sul campo 12 perché non dà di matto e non offende il pubblico» “Ormai al ti… - constantinesimo : @mziuuu @_ElPrincipe22 senza steroidi nadal stava a fare le tombolate a maiorca con zio toni - barla_toni : RT @GuidoDeMartini: ?? A PROPOSITO DI DISCRIMINAZIONI ?????? Negli Stati Uniti non è necessario essere vaccinati per partecipare agli US OPEN… -