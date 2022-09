Tennis: Us Open, Pliskova e Sabalenka ai quarti (Di martedì 6 settembre 2022) New York, 6 set. - (Adnkronos) - Karolina Pliskova si qualifica ai quarti di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La ceca, numero 22 del mondo e del seeding, supera la bielorussa Victoria Azarenka, numero 26 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 7-5, 6-7 (5-7), 6-2 in poco più di tre ore di gioco. Pliskova affronterà ai quarti un'altra Tennista bielorussa Aryna Sabalenka, numero 6 del mondo e sesta testa di serie, che sconfigge la statunitense Danielle Collins, numero 19 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 in due ore e 25 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) New York, 6 set. - (Adnkronos) - Karolinasi qualifica aidi finale dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La ceca, numero 22 del mondo e del seeding, supera la bielorussa Victoria Azarenka, numero 26 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 7-5, 6-7 (5-7), 6-2 in poco più di tre ore di gioco.affronterà aiun'altrata bielorussa Aryna, numero 6 del mondo e sesta testa di serie, che sconfigge la statunitense Danielle Collins, numero 19 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 in due ore e 25 minuti.

