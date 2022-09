Spalletti operato per frattura della clavicola (Di martedì 6 settembre 2022) Luciano Spalletti è stato operato ieri a Milano a seguito della rottura di una clavicola riportata in un incidente avvenuto domenica mattina mentre si recava nel Centro Tecnico di Castel Volturno. I ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Lucianoè statoieri a Milano a seguitorottura di unariportata in un incidente avvenuto domenica mattina mentre si recava nel Centro Tecnico di Castel Volturno. I ...

Corriere : Spalletti, incidente in auto: operato. Domani in Champions con un tutore - Gazzetta_it : Incidente per Spalletti, operato alla clavicola: ma farà la conferenza stampa #Napoli #NapoliLiverpool - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti operato a Milano alla clavicola nella giornata di ieri, sarà regolarmente in panchina con il… - LiukGiordano : Incidente per Spalletti! Operato nella notte alla clavicola! #Spalletti - Luxgraph : Spalletti, incidente in auto: operato, in Napoli-Liverpool di Champions con un tutore #corriere #news #2022 #italy… -