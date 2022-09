PSG, UFFICIALE: due cessioni all'Eupen (Di martedì 6 settembre 2022) Il PSG si prepara ad affrontare la Juventus in Champions League, intanto perfeziona due cessioni al KAS Eupen: Teddy Alloh e Djeidi Gassama. Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Il PSG si prepara ad affrontare la Juventus in Champions League, intanto perfeziona dueal KAS: Teddy Alloh e Djeidi Gassama.

sscnapoli : ?? Ufficiale la cessione di @FabianRP52 al @PSG_inside - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juventus, ufficiale l'arrivo di Leandro #Paredes dal #Psg Prestito con obbligo condizionato a… - pazzamentejuve : Juve U19: alle 14 la sfida ai pari età del PSG, valevole per la fase a gironi della #UYL ?????? FORMAZIONE UFFICIAL… - BroginiAlessio : Il PSG non perde una gara ufficiale dal 20 marzo, quando venne sconfitta in campionato dal Monaco per 3-0, sotto i… - ZonaBianconeri : RT @gODDEnino: Il pranzo ufficiale a #Parigi tra #Psg e #Juve con il primo incontro tra #AlKhelaifi e #Agnelli dopo il caso #Superlega http… -