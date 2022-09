Psg-Juventus, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2022/2023 (Di martedì 6 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Psg-Juventus, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Inizio da brividi per i bianconeri, chiamati a un risultato positivo in casa dei parigini dal trio d’attacco stellare, peraltro con tanti infortuni tra le fila dei piemontesi che dovranno dunque compiere un’impresa. Si parte alle ore 21 di martedì 6 settembre. Psg-Juventus sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Ile isu Sky edi Psg-, match valido per la prima giornata della fase a gironi di. Inizio da brividi per i bianconeri, chiamati a un risultato positivo in casa dei parigini dal trio d’attacco stellare, peraltro con tanti infortuni tra le fila dei piemontesi che dovranno dunque compiere un’impresa. Si parte alle ore 21 di martedì 6 settembre. Psg-sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. SportFace.

