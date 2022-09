Preghiera della sera del 6 Settembre 2022: “Rendimi più generoso” (Di martedì 6 settembre 2022) “Rendimi più generoso”. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 6 settembre 2022) “più”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

teatrolafenice : Stasera ascoltiamo la preghiera della notte da 'Hänsel e Gretel' di Engelbert Humperdinck, nato oggi nel 1854. Hans… - vaticannews_it : Nel video di preghiera per settembre, il #Papa ribadisce l’inammissibilità della #penadimorte, ancora applicata in… - vaticannews_it : ??? Oggi, 3 settembre ?? ore 18.30 ??Basilica di San Giovanni in Laterano Veglia di Preghiera in preparazione della be… - KattInForma : Preghiera della sera del 6 Settembre 2022: “Rendimi più generoso” - GiovanniCamell4 : @LucaDeNapoli L'Eucarestia, a ben guardare, è un atto pagano. Non che, si simboleggia qualcosa, si tenta di comunic… -