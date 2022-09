Lo Zecchino d’Oro sbarca su Prime Video (Di martedì 6 settembre 2022) Zecchino d'oro Channel È online su Prime Video Channels “Zecchino d’Oro Channel” il nuovo canale on demand, primo canale ufficiale dello Zecchino d’Oro su questa piattaforma, dedicato all’intrattenimento per i più piccoli, in particolare i bambini delle fasce d’età dai tre agli otto anni, ma anche per tutta la famiglia. Uno spazio virtuale protetto, ideale per trascorrere del tempo insieme guardando i successi dello Zecchino d’Oro, ma non solo. Tra le proposte, infatti, oltre all’intrattenimento musicale della library Zecchino d’Oro-Antoniano, sono disponibili anche alcune produzioni originali di KidsMe, la children content factory del Gruppo DeAgostini Editore, tra cui Bingo Bombo, La fattoria di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 settembre 2022)d'oro Channel È online suChannels “Channel” il nuovo canale on demand, primo canale ufficiale dellosu questa piattaforma, dedicato all’intrattenimento per i più piccoli, in particolare i bambini delle fasce d’età dai tre agli otto anni, ma anche per tutta la famiglia. Uno spazio virtuale protetto, ideale per trascorrere del tempo insieme guardando i successi dello, ma non solo. Tra le proposte, infatti, oltre all’intrattenimento musicale della library-Antoniano, sono disponibili anche alcune produzioni originali di KidsMe, la children content factory del Gruppo DeAgostini Editore, tra cui Bingo Bombo, La fattoria di ...

Zecchino D'Oro Channel al via su Prime Video Channels È online su Prime Video Channels "Zecchino d'Oro Channel" il nuovo canale on demand, primo canale ufficiale dello Zecchino d'Oro su questa piattaforma, dedicato all' intrattenimento per i più piccoli , in particolare i bambini delle ...