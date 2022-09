Lenovo | annunciato ThinkPad X1 Fold da 16” al Tech Life 2022

(Di martedì 6 settembre 2022) La tecnologia del futuro arriva oggi con la nuova generazione diX1 Fold da 16” diL’aziendahaX1 Fold di nuova generazione che ridefinisce la categoria dei PC pieghevoli creata danel 2020. Il nuovoX1 Fold è progettato per offrire prestazioni complete del PC con un’area dello schermo più ampia, pur mantenendo l’ultra-portabilità che offriva l’innovativa prima generazione del dispositivo.X1 Fold è il dispositivo business portatile da 16 pollici più leggero al mondo. Questa nuova generazione è versatile, potente e portatile, con un design ancora più sottile e che può essere comodamente utilizzato come PC principale. Migliorare un PC che definisce una nuova categoria non è stato ...

AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi 'Lenovo' ha annunciato il nuovo visore AR 'Glasses T1' che può essere collegato anche ad iPhone, iPad e Mac. #Appl… - Vittorino1806 : Oggi 'Lenovo' ha annunciato il nuovo visore AR 'Glasses T1' che può essere collegato anche ad iPhone, iPad e Mac.… - fainformazione : Moto E22s: ufficiale l’entry level con Android 12 e grande batteria Senza troppo clamore, Motorola by Lenovo ha an… - fainfoscienza : Moto E22s: ufficiale l’entry level con Android 12 e grande batteria Senza troppo clamore, Motorola by Lenovo ha an… -

hauna gamma di pc desktop e monitor progettati per le nuove esigenze, in una società che lavora sempre più in modalità ibrida. Con la presentazione della nuova generazione di ...SK hynix hala costruzione a partire da ottobre del nuovo impianto produttivo M15X(eXtension) a ... Standard 579.99 495.00 Compra ora - 17%IdeaPad Gaming 3 Notebook, Display 15.6" ...L a tecnologia del futuro arriva oggi con la nuova generazione di ThinkPad X1 Fold da 16” di Lenovo L’azienda Lenovo ha annunciato ThinkPad X1 Fold di nuova generazione che ridefinisce la categoria de ...Lenovo ha annunciato una gamma di pc desktop e monitor progettati per le nuove esigenze, in una società che lavora sempre più in modalità ibrida ...