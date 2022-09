Kylie Jenner: “Ho pianto per tre settimane dopo il parto” (Di martedì 6 settembre 2022) Nel trailer della seconda stagione di The Kardashians, in onda su Hulu dal 22 settembre, si vede Kylie Jenner parlare con la sorella Kendall di ciò che ha dovuto affrontare dopo il parto del suo secondo figlio. La star ha dato alla luce un maschietto a febbraio 2022, insieme al suo compagno, il rapper Travis Scott. Un’esperienza diversa rispetto a quella avuto con la figlia Stormi Webster, di 4 anni, nata nel 2018. “Dovrei essere davvero felice in questo momento. Ho appena avuto questo nuovo bambino, ma ho pianto senza sosta per tre settimane“, si confida l’influencer. Non è la prima volta che Kylie Jenner si apre riguardo i problemi post-partum affrontati dopo la nascita di suo figlio (il suo nome deve ancora essere rivelato). ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 6 settembre 2022) Nel trailer della seconda stagione di The Kardashians, in onda su Hulu dal 22 settembre, si vedeparlare con la sorella Kendall di ciò che ha dovuto affrontareildel suo secondo figlio. La star ha dato alla luce un maschietto a febbraio 2022, insieme al suo compagno, il rapper Travis Scott. Un’esperienza diversa rispetto a quella avuto con la figlia Stormi Webster, di 4 anni, nata nel 2018. “Dovrei essere davvero felice in questo momento. Ho appena avuto questo nuovo bambino, ma hosenza sosta per tre“, si confida l’influencer. Non è la prima volta chesi apre riguardo i problemi post-partum affrontatila nascita di suo figlio (il suo nome deve ancora essere rivelato). ...

