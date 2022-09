Kherson, la controffensiva ucraina che non sembra una controffensiva (Di martedì 6 settembre 2022) A poco più di una settimana dal suo inizio, la controffensiva ucraina nell’oblast di Kherson non ha provocato grossi spostamenti del fronte. I combattimenti, negli ultimi giorni, si sono sviluppati nella zona di Novovorontsovka, Vysokopillya e Arkhangelske a nord, a Suvkhyi Stavok nella parte centrale e a Posad-Pokrovske e Oleksandrivka nella parte meridionale della provincia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 settembre 2022) A poco più di una settimana dal suo inizio, lanell’oblast dinon ha provocato grossi spostamenti del fronte. I combattimenti, negli ultimi giorni, si sono sviluppati nella zona di Novovorontsovka, Vysokopillya e Arkhangelske a nord, a Suvkhyi Stavok nella parte centrale e a Posad-Pokrovske e Oleksandrivka nella parte meridionale della provincia InsideOver.

NathalieTocci : Dopo settimane in cui l’esercito ucraino ha colpito depositi armi e logistica russi, sembra sia iniziata la controf… - Linkiesta : Così la controffensiva ucraina nella regione di #Kherson sta colpendo i centri di comando russi Dalla mattina di l… - GiovaQuez : Con l'avvio della controffensiva, gli ucraini avrebbero riconquistato quattro villaggi vicino #Kherson che erano pr… - MarcoRCapelli : RT @MarceVann: La controffensiva è stata un fallimento. Kiev non ha la forza di cacciare i soldati russi da #Kherson né di liberare la Crim… - giovagnoliab : RT @MarceVann: La controffensiva è stata un fallimento. Kiev non ha la forza di cacciare i soldati russi da #Kherson né di liberare la Crim… -