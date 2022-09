Jannik Sinner ai quarti degli Us Open: per la prima volta due italiani tra i migliori otto – Il video (Di martedì 6 settembre 2022) Jannik Sinner arriva per la prima volta ai quarti di finale degli Us Open di tennis. Il 21enne n.13 in Atp e 11ma testa di serie di Flushing Meadows ha battuto dopo cinque set il 28enne bielorusso Ilya Ivashka (n.73). 6-5-7 6-2 4-6 6-3 il punteggio finale. Sinner giocherà domani contro il vincente della sfida degli ottavi tra il croato Marin Cilic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. E con Matteo Berrettini già qualificato, è anche la prima volta che tra i migliori otto del torneo americano ci sono contemporaneamente due italiani. Eurosport mostra il punto finale con cui Sinner ha avuto ragione di Ivashka. September 1, 2022 su ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022)arriva per laaidi finaleUsdi tennis. Il 21enne n.13 in Atp e 11ma testa di serie di Flushing Meadows ha battuto dopo cinque set il 28enne bielorusso Ilya Ivashka (n.73). 6-5-7 6-2 4-6 6-3 il punteggio finale.giocherà domani contro il vincente della sfidaottavi tra il croato Marin Cilic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. E con Matteo Berrettini già qualificato, è anche lache tra idel torneo americano ci sono contemporaneamente due. Eurosport mostra il punto finale con cuiha avuto ragione di Ivashka. September 1, 2022 su ...

