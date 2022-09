Iran, riconoscimento facciale per le donne anche sui mezzi di trasporto (Di martedì 6 settembre 2022) C’è un altro crudo disegno da parte delle autorità Iraniane destinato al genere femminile: il riconoscimento facciale anche sui mezzi di trasporto pubblici. In questo modo le donne saranno obbligate a indossare sempre lo hijab. Come è stato riportato sul The Guardian, la tecnologia che permetterebbe l’identificazione del soggetto servirebbe a far rispettare la nuova legge sul velo, decreto firmato il 15 agosto dal presidente del Paese Ebrahim Raisi, un mese dopo “La Giornata dell’Hijiab e della Castità” del 12 luglio. Molte donne Iraniane hanno così sollevato proteste sui social media, pubblicando video con i loro capi scoperti per la strada, sugli autobus o sui treni. Alcune di queste sono state identificate e ci sono state una serie ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 6 settembre 2022) C’è un altro crudo disegno da parte delle autoritàiane destinato al genere femminile: ilsuidipubblici. In questo modo lesaranno obbligate a indossare sempre lo hijab. Come è stato riportato sul The Guardian, la tecnologia che permetterebbe l’identificazione del soggetto servirebbe a far rispettare la nuova legge sul velo, decreto firmato il 15 agosto dal presidente del Paese Ebrahim Raisi, un mese dopo “La Giornata dell’Hijiab e della Castità” del 12 luglio. Molteiane hanno così sollevato proteste sui social media, pubblicando video con i loro capi scoperti per la strada, sugli autobus o sui treni. Alcune di queste sono state identificate e ci sono state una serie ...

