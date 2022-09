Il Grano: Guerra e Pace secondo i Ferrariofreres nella mostra «Parabellum» (Di martedì 6 settembre 2022) All’ex Oratorio di San Lupo, fino al 2 ottobre, un’intensa installazione del collettivo artistico milanese-bergamasco fra presente e passato che ritorna: una videoinstallazione in due parti racconta la distruzione dei conflitti e la “costruzione” di una vita degna di essere vissuta. Mentre il Grano germoglia nella cripta dell’Oratorio e la scultura «Canicula» disegna la costellazione Canis Major nella quale ogni stella corrisponde a un bossolo Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 settembre 2022) All’ex Oratorio di San Lupo, fino al 2 ottobre, un’intensa installazione del collettivo artistico milanese-bergamasco fra presente e passato che ritorna: una videoinstallazione in due parti racconta la distruzione dei conflitti e la “costruzione” di una vita degna di essere vissuta. Mentre ilgermogliacripta dell’Oratorio e la scultura «Canicula» disegna la costellazione Canis Majorquale ogni stella corrisponde a un bossolo

