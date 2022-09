Ginnastica Artistica | gli Europei del 2024 spostati a Rimini

Leggi su ilfaroonline

A seguito della richiesta della Federazioned'Italia, l'European Gymnastics ha appena ufficializzato lo spostamento di sede dei Campionatidimaschile (24-28 aprile) e femminile del(1-5 maggio) da Napoli a. Sarà dunque la splendida cornice della Fiera di Via Emilia – gestita da IEG (Italia Exhibition Group) – il palcoscenico dei campionati continentali dei grandi attrezzi. Sarà un'occasione imperdibile per ammirare numerosi interpretiche, da lì a pochi mesi, si ritroveranno a Parigi per i Giochi Olimpici. (foto@SimoneFerraro-FGI)