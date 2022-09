George Clooney e le 80 riprese per riuscire a baciare Julia Roberts: ma quanto può essere difficile? (Di martedì 6 settembre 2022) George Clooney e Julia Roberts sono i protagonitsi di Ticket to Paradise (2022), la commedia romantica che arriva nei cinema il 6 ottobre. Dagli 80 ciak per baciarsi alla solitudine sull’isola australiano, i due grandi amici si confessano… ridendo. Foto Universal Pictures Un mese esatto. Tanto, pare, dobbiamo aspettare per rivedere sul grande schermo la coppia Julia Roberts e George Clooney. Protagonisti, finalmente, di una sana e old style commedia romantica. Ticket to Paradise dovrebbe arrivare nelle sale italiane il 6 ottobre. Ma già i due divi – a cui piacere ridere e scherzare, persino con i giornalisti – hanno già cominciato a raccontare la reunion dai tempi dal crime thriller Money Monster – L’altra faccia del denaro (2016), diretti da Jodie ... Leggi su amica (Di martedì 6 settembre 2022)sono i protagonitsi di Ticket to Paradise (2022), la commedia romantica che arriva nei cinema il 6 ottobre. Dagli 80 ciak per baciarsi alla solitudine sull’isola australiano, i due grandi amici si confessano… ridendo. Foto Universal Pictures Un mese esatto. Tanto, pare, dobbiamo aspettare per rivedere sul grande schermo la coppia. Protagonisti, finalmente, di una sana e old style commedia romantica. Ticket to Paradise dovrebbe arrivare nelle sale italiane il 6 ottobre. Ma già i due divi – a cui piacere ridere e scherzare, persino con i giornalisti – hanno già cominciato a raccontare la reunion dai tempi dal crime thriller Money Monster – L’altra faccia del denaro (2016), diretti da Jodie ...

AD_italia : La power couple è proprietaria di numerose abitazioni fra Messico, Francia, Italia e Los Angeles. - _yelle_ : mi sono appena accorta di aver perso le foto che ho fatto a George Clooney, Matt Damon e Bill Murray alla premiere di Monuments Men ?? - Savdro1 : @Sargans2 @uniredpill @_turtlen_ Oppure George Clooney, diventato popolare dopo essere diventato brizzolato. ?? - ___livia95___ : Amal Alamuddin e George Clooney sono sposati da 7 anni. Si sono frequentati per 7 mesi dopo essersi incontrati nel… - mariga55 : Ma...è possibile che sono una calamita per i piemontesi alti, colti e fascinosi? ?? Lo sanno o non lo sanno che non… -