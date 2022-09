GdS – Skriniar e Gosens, Inter col fiato sospeso (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-08-31 20:11:32 Arrivano conferme dalla rosea: Dalla Francia riprendono vigore le voci su un nuovo assalto parigino per il difensore, mentre il rifiuto del Bayer all’obbligo di riscatto blocca l’uscita del tedesco Sono ore frenetiche per l’Inter: per i dirigenti, per i tifosi e soprattutto per Simone Inzaghi. Mancano meno di 24 ore alla fine del mercato e la sensazione è che molto possa ancora accadere, prima di poter considerare definitiva la rosa dei nerazzurri. È la difesa il reparto nel quale sono possibili movimenti, in uscita e in entrata. Nella giornata odierna era decollata la trattativa per portare Gosens al Bayer Leverkusen, ma l’ostinato rifiuto del club tedesco a considerare l’obbligo di riscatto ha quanto meno congelato la trattativa. Questa operazione avrebbe comportato l’immediato Interessamento degli ... Leggi su justcalcio (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-08-31 20:11:32 Arrivano conferme dalla rosea: Dalla Francia riprendono vigore le voci su un nuovo assalto parigino per il difensore, mentre il rifiuto del Bayer all’obbligo di riscatto blocca l’uscita del tedesco Sono ore frenetiche per l’: per i dirigenti, per i tifosi e soprattutto per Simone Inzaghi. Mancano meno di 24 ore alla fine del mercato e la sensazione è che molto possa ancora accadere, prima di poter considerare definitiva la rosa dei nerazzurri. È la difesa il reparto nel quale sono possibili movimenti, in uscita e in entrata. Nella giornata odierna era decollata la trattativa per portareal Bayer Leverkusen, ma l’ostinato rifiuto del club tedesco a considerare l’obbligo di riscatto ha quanto meno congelato la trattativa. Questa operazione avrebbe comportato l’immediatoessamento degli ...

