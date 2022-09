F1, Mario Isola: “A Monza minori problemi di surriscaldamento delle gomme, le strategie saranno differenti” (Di martedì 6 settembre 2022) Siamo ormai pronti per il fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Dopo Spa-Francorchamps e Zandvoort tocca a Monza, il “Tempio della velocità” che andrà a concludere il trittico di gare post-vacanze agostane. Una serie di piste l’una diversa dall’altra, con il tracciato olandese ricco di curve da bassa velocità, che va a precedere il circuito brianzolo che, com’è ben noto, è il più veloce del mondo. Uno scenario che, anche a livello di gomme, sarà da analizzare nel dettaglio. Pirelli, per la tappa monzese ha deciso di portare le seguenti mescole: PZero White Hard C2, PZero Yellow Medium C3 e PZero Red Soft C4. Siamo di fronte, quindi, alle tre mescole centrali della gamma 2022, per una scelta che prosegue nel solco delle edizioni precedenti. La sfida di Pirelli verso ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Siamo ormai pronti per il fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Dopo Spa-Francorchamps e Zandvoort tocca a, il “Tempio della velocità” che andrà a concludere il trittico di gare post-vacanze agostane. Una serie di piste l’una diversa dall’altra, con il tracciato olandese ricco di curve da bassa velocità, che va a precedere il circuito brianzolo che, com’è ben noto, è il più veloce del mondo. Uno scenario che, anche a livello di, sarà da analizzare nel dettaglio. Pirelli, per la tappa monzese ha deciso di portare le seguenti mescole: PZero White Hard C2, PZero Yellow Medium C3 e PZero Red Soft C4. Siamo di fronte, quindi, alle tre mescole centrali della gamma 2022, per una scelta che prosegue nel solcoedizioni precedenti. La sfida di Pirelli verso ...

