Esonero Mihajlovic, Marani: «Non è una notizia inaspettata» (Di martedì 6 settembre 2022) Esonero Mihajlovic, il giornalista Matteo Marani ha analizzato la situazione in casa Bologna: le sue dichiarazioni Matteo Marani a Sky Sport ha commentato la notizia dell’Esonero di Mihajlovic. LE PAROLE – «E’ sicuramente una decisione molto molto sofferta da parte della società, ma era nell’aria da ormai diverso tempo. Già sul finale della scorsa stagione c’erano stati dei dubbi sull’andare avanti insieme. Il Bologna però da azienda deve fare delle scelte, nonostante credo che il ringraziamento per Sinisa sia alto per quanto fatto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022), il giornalista Matteoha analizzato la situazione in casa Bologna: le sue dichiarazioni Matteoa Sky Sport ha commentato ladell’di. LE PAROLE – «E’ sicuramente una decisione molto molto sofferta da parte della società, ma era nell’aria da ormai diverso tempo. Già sul finale della scorsa stagione c’erano stati dei dubbi sull’andare avanti insieme. Il Bologna però da azienda deve fare delle scelte, nonostante credo che il ringraziamento per Sinisa sia alto per quanto fatto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

falcions85 : la domanda da farsi è questa: se non fosse stato malato, l'esonero di #Mihajlovic avrebbe avuto questa eco? La com… - montenavigante : RT @Francesco_Stati: Il #Bologna ha vinto cinque gare in TUTTO il 2022, in questa stagione ha battuto solo il Cosenza, ma a quanto pare #Mi… - VedeleAngela : RT @RadioRadioWeb: Ultim'ora: Sinisa #Mihajlovic non è più l'allenatore del #Bologna ???? - Matador1337 : @RicSpada Sventrato la squadra è troppo, l'esonero ha una tempistica insensata visti gli ultimi anni, ma le prime p… - DLabanti : RT @corrierebologna: La storia tra Sinisa e il Bologna prima dell’esonero dalla salvezza alla malattia -