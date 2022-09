**Elezioni: Identità digitale/Adnkronos, 'hashtag #Meloni il più citato sui social'** (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Nella 'classifica' degli hashtag il più citato in rete è #Meloni, seguito da #Conte, #Letta e #Calenda. E' quanto emerge dalla web analysis e social listening di Identità digitale in collaborazione con Adnkronos che analizza i 4 candidati premier sulle varie piattaforme social ovvero Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Enrico Letta e Carlo Calenda. Nella settimana dal 29 agosto al 5 settembre, "i numeri – commenta Helene Pacitto, Ceo di Identità digitale – sono molto simili a quelli della settimana scorsa in termini di pubblicazioni ed engagement. Si nota sempre un Calenda disordinato e compulsivo ma pieno di grinta che posta una media di 31 tweet al giorno. Un Conte che supera ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. () - Nella 'classifica' degliil piùin rete è, seguito da #Conte, #Letta e #Calenda. E' quanto emerge dalla web analysis elistening diin collaborazione conche analizza i 4 candidati premier sulle varie piattaformeovvero Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Enrico Letta e Carlo Calenda. Nella settimana dal 29 agosto al 5 settembre, "i numeri – commenta Helene Pacitto, Ceo di– sono molto simili a quelli della settimana scorsa in termini di pubblicazioni ed engagement. Si nota sempre un Calenda disordinato e compulsivo ma pieno di grinta che posta una media di 31 tweet al giorno. Un Conte che supera ...

