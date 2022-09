Elezioni: Conte, 'incalzato Draghi da febbraio ma no risposte' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamo incalzato il governo Draghi sin da febbraio ma non se ne è fatto nulla delle nostre richieste. Purtroppo siamo stati cattivi profeti, c'è una emergenza". Così Giuseppe Conte a Di Martedì su La7. "Se il governo dei migliori non provvede, meglio un governo politico. Meloni? Non è detto sarà lei a vincere, fateci almeno partecipare...". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamoil governosin dama non se ne è fatto nulla delle nostre richieste. Purtroppo siamo stati cattivi profeti, c'è una emergenza". Così Giuseppea Di Martedì su La7. "Se il governo dei migliori non provvede, meglio un governo politico. Meloni? Non è detto sarà lei a vincere, fateci almeno partecipare...".

