Don’t Worry Darling a Venezia79, il deludente film con Harry Styles e Florence Pugh (recensione) (Di martedì 6 settembre 2022) Preceduto da un’ampia (e chiacchierata) campagna pubblicitaria, Don’t Worry Darling a Venezia79 delude le aspettative. Il nuovo film di Olivia Wilde è un thriller psicologico sul controllo delle menti, che tuttavia scade nel nonsense assoluto, regalando un finale non proprio esplicativo. L’idolo delle teenagers Harry Styles e la lanciatissima Florence Pugh interpretano Jack e Alice, una coppia innamorata che vive in una comunità idilliaca degli anni Cinquanta, dove ogni cosa è perfetta e al suo posto. Gli uomini lasciano le loro case al mattino per andare al lavoro, salutati dalle brave mogli, che sventolano le mani e lanciano baci all’unisono. Sotto la bellezza e la perfezione del quadretto paradisiaco di questa comunità, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Preceduto da un’ampia (e chiacchierata) campagna pubblicitaria,delude le aspettative. Il nuovodi Olivia Wilde è un thriller psicologico sul controllo delle menti, che tuttavia scade nel nonsense assoluto, regalando un finale non proprio esplicativo. L’idolo delle teenagerse la lanciatissimainterpretano Jack e Alice, una coppia innamorata che vive in una comunità idilliaca degli anni Cinquanta, dove ogni cosa è perfetta e al suo posto. Gli uomini lasciano le loro case al mattino per andare al lavoro, salutati dalle brave mogli, che sventolano le mani e lanciano baci all’unisono. Sotto la bellezza e la perfezione del quadretto paradisiaco di questa comunità, ...

RadioItalia : Harry Styles ????? L’attore e cantante è a #Venezia79 per presentare il film di Olivia Wilde (sua compagna) “Don’t… - WeCinema : ? #Venezia79: apertura con 'White Noise' di Noah Baumbach, tra i più attesi Timothée Chalamet con 'Bones and all' e… - meganwmglesga : RT @exileuphoria: Don't Worry Darling ha quasi tutte recensioni negative, Harry non sa recitare e tutto il cast di odia e indovinate io che… - agensir : #Venezia79. McDonagh in gara con “The Banshees of Inisherin”. Fuori Concorso “In Viaggio” di Rosi sul Papa e “Don’t… - cescaamalou : RT @miryisGolden: Il cast di Don't worry darling che festeggia per la fine di questa penitenza durata due anni. -