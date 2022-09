Dolce & Gabbana sbarca nel metaverso (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Dolce & Gabbana ha recentemente annunciato il lancio di una linea di abbigliamento virtuale su Decentraland, piattaforma di riferimento per gli utenti attivi sul metaverso. I due stilisti italiani tornano a sfruttare le potenzialità dei Non Fungible Token, dopo l’esordio alla Metaverse Fashion Week, sottolineando ancora una volta lo stretto legame tra i comparti lusso e cripto. La collezione, Disco Drip, sarà disponibile su OpenSea, il principale marketplace NFT sul Web3, e, a detta degli sviluppatori, a prezzi accessibili ai più. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) –ha recentemente annunciato il lancio di una linea di abbigliamento virtuale su Decentraland, piattaforma di riferimento per gli utenti attivi sul. I due stilisti italiani tornano a sfruttare le potenzialità dei Non Fungible Token, dopo l’esordio alla Metaverse Fashion Week, sottolineando ancora una volta lo stretto legame tra i comparti lusso e cripto. La collezione, Disco Drip, sarà disponibile su OpenSea, il principale marketplace NFT sul Web3, e, a detta degli sviluppatori, a prezzi accessibili ai più. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

