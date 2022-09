Danilo Gallinari, l’infortunio non è maledetto solo dall’Italia (Di martedì 6 settembre 2022) Una tegola che ha generato un colpo complesso da digerire. La botta da assorbire, soprattutto per la Nazionale italiana di pallacanestro, è grande e ha lasciato uno strascico sulla spedizione azzurri agli Europei di basket attualmente in corso di svolgimento. Danilo Gallinari, il faro dell’Italia, si è infortunato alla vigilia della manifestazione continentale riportando un guaio al legamento crociato. Il dispiacere per il ko ha contagiato, anche, le terre d’oltreoceano: Marcus Smart, leader emotivo dei Boston Celtics, si è soffermato sull’incidente occorso al suo nuovo compagno di squadra italiano. Le dichiarazioni di Marcus Smart su Danilo Gallinari (Credit foto – pagina Facebook Danilo Gallinari)“Non ho parlato con Gallo, ma ho seguito quello che è successo. Non vorresti mai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Una tegola che ha generato un colpo complesso da digerire. La botta da assorbire, soprattutto per la Nazionale italiana di pallacanestro, è grande e ha lasciato uno strascico sulla spedizione azzurri agli Europei di basket attualmente in corso di svolgimento., il faro dell’Italia, si è infortunato alla vigilia della manifestazione continentale riportando un guaio al legamento crociato. Il dispiacere per il ko ha contagiato, anche, le terre d’oltreoceano: Marcus Smart, leader emotivo dei Boston Celtics, si è soffermato sull’incidente occorso al suo nuovo compagno di squadra italiano. Le dichiarazioni di Marcus Smart su(Credit foto – pagina Facebook)“Non ho parlato con Gallo, ma ho seguito quello che è successo. Non vorresti mai ...

