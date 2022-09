Ciro Immobile e i guai con il fisco. Il bomber della Lazio condannato per evasione Irpef (Di martedì 6 settembre 2022) condannato dalla Quinta sezione civile della Cassazione, per evasione dell'Irpef, il capitano della Lazio Ciro Immobile in reLazione all'indagine della Guardia di finanza del 2012 che ha messo nel ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 6 settembre 2022)dalla Quinta sezione civileCassazione, perdell', il capitanoin rene all'indagineGuardia di finanza del 2012 che ha messo nel ...

repubblica : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [di Giuseppe Scarpa] - fanpage : Ciro Immobile deve fare i conti con il Fisco e in particolare con la Cassazione che lo ha condannato per evasione f… - Agenzia_Ansa : La Cassazione condanna il capitano della Lazio, Ciro Immobile, per evasione fiscale #ANSA - sportli26181512 : Ciro Immobile, l'attaccante della Lazio condannato per evasione fiscale: Il capitano biancoceleste è stato condanna… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Ciro Immobile condannato dalla Cassazione per evasione fiscale: Guai con il fisco per Ciro Imm… -