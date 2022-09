Bayern Monaco: sgarbo al Barcellona su un giovane talento (Di martedì 6 settembre 2022) Lo conferma anche la Bild: i campioni di Germania del Bayern Monaco vogliono ingaggiare il 18enne Gavi, talento del Barcellona, ??in concorrenza... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Lo conferma anche la Bild: i campioni di Germania delvogliono ingaggiare il 18enne Gavi,del, ??in concorrenza...

FcInterNewsit : ?? Clima disteso ad Appiano: squadra al lavoro in vista dell’esordio in Champions contro il Bayern Monaco ???? - FcInterNewsit : ?? Torello ad Appiano alla vigilia di Inter-Bayern Monaco ???? - sportli26181512 : Inter-Bayern, Inzaghi: 'Domani grande opportunità, serviranno 10 punti per passare': L'allenatore nerazzurro è inte… - sportli26181512 : Bayern Monaco: sgarbo al Barcellona su un giovane talento: Lo conferma anche la Bild: i campioni di Germania del Ba… - herbertharriola : RT @teo_acm: Dumfries domani appena si renderà conto che gioca contro il Bayern Monaco: -