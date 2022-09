Ardea, i rifiuti inondano le strade: stretta sull’abbandono selvaggio. Volano sanzioni per i responsabili (Di martedì 6 settembre 2022) Ardea. La città sta dimostrando il suo impegno per la lotta all’abbandono dei rifiuti lungo le strade e nelle piazze del territorio, in particolar modo in corrispondenza della zona del litorale. La stretta sull’abbandono dei rifiuti ad Ardea Su richiesta del Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente, Lucia Anna Estero, la Polizia Locale è stata informata circa alcune situazioni particolarmente delicate che dovevano essere assolutamente prese in considerazione e sottoposte ad intervento immediato. Così, il Comandante Antonello Macchi ha schierato in campo la Squadra Tutela Ambientale, composta dal Maresciallo Anna Claudia Ranaldie dal Maresciallo Cinzia Gallia. Le indagini e i responsabili Grazie a mirate indagini amministrative, sono stati individuati i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022). La città sta dimostrando il suo impegno per la lotta all’abbandono deilungo lee nelle piazze del territorio, in particolar modo in corrispondenza della zona del litorale. LadeiadSu richiesta del Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente, Lucia Anna Estero, la Polizia Locale è stata informata circa alcune situazioni particolarmente delicate che dovevano essere assolutamente prese in considerazione e sottoposte ad intervento immediato. Così, il Comandante Antonello Macchi ha schierato in campo la Squadra Tutela Ambientale, composta dal Maresciallo Anna Claudia Ranaldie dal Maresciallo Cinzia Gallia. Le indagini e iGrazie a mirate indagini amministrative, sono stati individuati i ...

CorriereCitta : Ardea, i rifiuti inondano le strade: stretta sull’abbandono selvaggio. Volano sanzioni per i responsabili - Aprilia_News : ARDEA – LOTTA SERRATA ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI - radioromait : Ardea, i sindaci fanno fronte comune su rifiuti e termovalorizzatore - TuttoSuRoma : Via Laurentina strada da incubo: da #Roma ad Ardea buche, frane, rifiuti e prostitute (FOTO) - CorriereCitta : Via Laurentina strada da incubo: da Roma ad Ardea buche, frane, rifiuti e prostitute (FOTO) -