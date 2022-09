Android, utenti in grave pericolo: è tornato Sharkbot. Come proteggersi da questa minaccia? (Di martedì 6 settembre 2022) Torna a minacciare gli utenti che utilizzano il sistema operativo Android sui propri smartphone, il virus Sharkbot. Si tratta di un pericoloso malware che già in passato è stato attenzionato dagli esperti di sicurezza informatica, precisamente dallo scorso autunno 2021. Sharkbot, 6/9/2022 – Computermagazine.itDopo circa un anno è quindi tornato a farsi vivo, e a quanto scrive Hdblog.it, sembrerebbe con una versione più pericolosa e migliorata rispetto a quella precedente. Questo virus sta colpendo principalmente i sistemi operativi Android in quanto è riapparso di recente attraverso un’applicazione bancaria e crittografica, ed ora ha la capacità di rubare i cookie dagli accessi all’account, quindi bypassare le impronte digitali o i ... Leggi su computermagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Torna are gliche utilizzano il sistema operativosui propri smartphone, il virus. Si tratta di unso malware che già in passato è stato attenzionato dagli esperti di sicurezza informatica, precisamente dallo scorso autunno 2021., 6/9/2022 – Computermagazine.itDopo circa un anno è quindia farsi vivo, e a quanto scrive Hdblog.it, sembrerebbe con una versione piùsa e migliorata rispetto a quella precedente. Questo virus sta colpendo principalmente i sistemi operativiin quanto è riapparso di recente attraverso un’applicazione bancaria e crittografica, ed ora ha la capacità di rubare i cookie dagli accessi all’account, quindi bypassare le impronte digitali o i ...

