A spasso per Civitavecchia con oltre 2 chili di droga | 34enne in manette

Civitavecchia – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, nell'ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di ieri, 05 settembre 2022, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 34enne civitavecchiese. L'uomo è stato trovato in possesso di 2,100 chilogrammi di hashish, 8 grammi di marijuana e 18 grammi di cocaina. Gli agenti durante la perquisizione a casa del 34enne è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale solitamente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente in dosi. Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Civitavecchia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

