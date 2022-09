VIDEO Medvedev-Kyrgios 1-3, US Open 2022: highlights e sintesi, l’australiano elimina il n.1 del mondo (Di lunedì 5 settembre 2022) La settima giornata di incontri del tabellone di singolare maschile degli US Open 2022 di tennis regala il risultato più roboante nell’ottavo di finale più atteso: l’australiano Nick Kyrgios, numero 23 del tabellone ed autentica mina vagante del torneo, elimina il russo Daniil Medvedev, numero 1 del seeding e del mondo con lo score di 7-6 (11) 3-6 6-3 6-2 in poco meno di tre ore. Il russo, campione uscente, lunedì prossimo perderà la vetta del ranking ATP, con tre tennisti in lotta per la successione: gli spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz ed il norvegese Casper Ruud. Ai quarti l’ostacolo per l’australiano sarà rappresentato dal russo Karen Khachanov, numero 27 del tabellone. US Open 2022, ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) La settima giornata di incontri del tabellone di singolare maschile degli USdi tennis regala il risultato più roboante nell’ottavo di finale più atteso:Nick, numero 23 del tabellone ed autentica mina vagante del torneo,il russo Daniil, numero 1 del seeding e delcon lo score di 7-6 (11) 3-6 6-3 6-2 in poco meno di tre ore. Il russo, campione uscente, lunedì prossimo perderà la vetta del ranking ATP, con tre tennisti in lotta per la successione: gli spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz ed il norvegese Casper Ruud. Ai quarti l’ostacolo persarà rappresentato dal russo Karen Khachanov, numero 27 del tabellone. US, ...

sportface2016 : #USOpen | Gli #highlights del match tra Nick #Kyrgios e Daniil #Medvedev (VIDEO) - livetennisit : Us Open: Kyrgios gioca perdetto, mette ko il campione in carica Medvedev e avremo un nuovo numero uno del mondo (Vi… - geekeconomist : RT @A_Rapis: US OPEN - Meravigliosa partita sull'Arthur Ashe stadium di New York. Nick Kyrgios batte Daniil Medvedev - Eurosport_IT : Cosa ne dite di questo 'nuovo' Nick Kyrgios? ???? #USOpen | #EurosportTENNIS - A_Rapis : US OPEN - Meravigliosa partita sull'Arthur Ashe stadium di New York. Nick Kyrgios batte Daniil Medvedev -

Medvedev - Kyrgios - US Open Highlights - Tennis video Eurosport IT Highlights Kyrgios-Medvedev 7-6(11) 3-6 6-3 6-2, Us Open 2022 (VIDEO) Il video con gli highlights di Kyrgios-Medvedev, sfida valevole per gli ottavi di finale degli Us Open 2022. Vittoria in quattro set per l'australiano. Us Open: Kyrgios ribatte Medvedev, che non sarà più n.1 L’ha rifatto: Nick Kyrgios ha battuto un’altra volta Daniil Medvedev, n.1 del mondo. E’ la quarta su cinque scontri diretti, la seconda in un ... Il video con gli highlights di Kyrgios-Medvedev, sfida valevole per gli ottavi di finale degli Us Open 2022. Vittoria in quattro set per l'australiano.L’ha rifatto: Nick Kyrgios ha battuto un’altra volta Daniil Medvedev, n.1 del mondo. E’ la quarta su cinque scontri diretti, la seconda in un ...