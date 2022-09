UFFICIALE – La FIGC apre un fascicolo contro Sarri per le parole dopo Lazio-Napoli

Zonapartenopea : RT @GianmarcoGio: ?? UFFICIALE: La Procura #FIGC apre fascicolo sulle parole di Maurizio #Sarri - contro gli arbitri - dopo #LazioNapoli. - RBLXPlayer12 : RT @GianmarcoGio: ?? UFFICIALE: La Procura #FIGC apre fascicolo sulle parole di Maurizio #Sarri - contro gli arbitri - dopo #LazioNapoli. - TolliVincenzo : RT @GianmarcoGio: ?? UFFICIALE: La Procura #FIGC apre fascicolo sulle parole di Maurizio #Sarri - contro gli arbitri - dopo #LazioNapoli. - GianmarcoGio : ?? UFFICIALE: La Procura #FIGC apre fascicolo sulle parole di Maurizio #Sarri - contro gli arbitri - dopo #LazioNapoli. - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Figc, UFFICIALE: indagini sui cori di #Fiorentina-#Juve e #Milan-#Inter. #Sarri sotto inchiesta: 'Dichiarazioni lesive' http… -

FIGC

Commenta per primo La Procura dellaha ufficializzato l'apertura di due indagini in seguito alle partite disputate nel corso del weekend. In particolare, da un lato i procuratori sportivi stanno indagando sui cori antisemiti ...... l'apertura di un'indagine nei suoi confronti da parte della procura. Al giornalista non sono ... In un commento alle parole di Sarri pubblicato sul suo sito, Bargiggia tuona: FIGC Nel corso del match tra Milan ed Inter andato in scena allo Stadio Giuseppe Meazza sabato 3 settembre alle ore 18:00, alcuni sostenitori nerazzurri hanno ...La Procura della Figc ha ufficializzato l'apertura di due indagini in seguito alle partite disputate nel corso del weekend. In particolare, da un lato i procuratori sportivi stanno indagando sui cori ...