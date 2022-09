Tony Khan: “Ho chiesto io a MJF di ritornare” (Di lunedì 5 settembre 2022) All Out oramai è stato consegnato agli archivi, dimostrandosi come un evento epocale nella storia della AEW. Difatti, nello show, sono emersi tre nuovi detentori di cinture: i primi campioni “Trios” della storia della federazione, la prima campionessa femminile “ad interim” e il ritorno sul tetto del mondo di CM Punk che ha sconfitto Jon Moxley in una battaglia all’ultimo sangue. Le sorprese non finiscono qui Tuttavia, ad incorniciare queste grandi vittorie, il tanto agognato ritorno di una delle più distintive superstar della All Elite, MJF. Infatti, nella “Casino Ladder match”, Maxwell è ritornato sotto mentite spoglie, indossando una maschera e presentandosi come membro misterioso della contesa. Contesa da lui stesso vinta grazie all’aiuto proverbiale di Stokely Hathaway e la sua fazione. Nonostante ciò, la serata di Maxwell Jacob Friedman non si è conclusa lì, ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 5 settembre 2022) All Out oramai è stato consegnato agli archivi, dimostrandosi come un evento epocale nella storia della AEW. Difatti, nello show, sono emersi tre nuovi detentori di cinture: i primi campioni “Trios” della storia della federazione, la prima campionessa femminile “ad interim” e il ritorno sul tetto del mondo di CM Punk che ha sconfitto Jon Moxley in una battaglia all’ultimo sangue. Le sorprese non finiscono qui Tuttavia, ad incorniciare queste grandi vittorie, il tanto agognato ritorno di una delle più distintive superstar della All Elite, MJF. Infatti, nella “Casino Ladder match”, Maxwell è ritornato sotto mentite spoglie, indossando una maschera e presentandosi come membro misterioso della contesa. Contesa da lui stesso vinta grazie all’aiuto proverbiale di Stokely Hathaway e la sua fazione. Nonostante ciò, la serata di Maxwell Jacob Friedman non si è conclusa lì, ...

