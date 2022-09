Superbike | GP Francia 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario 9-11 settembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo una lunghissima pausa estiva torna questo fine settimana il Mondialecon il Gran Premio di, 7mo evento della stagione. La battaglia è assicurata all’interno del Circuit de Nevers Magny-Cours, tradizionale location per la serie riservata alle derivate. Lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) è attualmente al comando della giornata agonistica con 298 punti contro i 267 del britannico Jonathan Rea (Kawasaki) ed i 260 del turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha), in rimonta negli ultimi due appuntamenti disputati. Il campione del mondo in carica è pronto per recuperare altri punti all’iberico ed al veterano nordirlandese, protagonista nel 2021 di una bellissima battaglia contro il #1 del gruppo che si è imposto nelle ultime quattro gare dopo una prima parte dell’anno abbastanza difficile. Il GP di ...