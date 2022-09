Roma, violenta lite tra trans: volano sprangate e la vittima finisce in coma farmacologico (Di lunedì 5 settembre 2022) Succede tutto per una porzione di marciapiede: e la lite tra due trans che probabilmente si contendevano il posto dove prostituirsi, sfocia nel dramma. Una transessuale colombiana di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni all’Umberto I, dopo che ieri mattina una trans uruguaiana 43enne l’ha colpita più volte con una mazza di ferro. Tutto in seguito a un acceso diverbio, degenerato in un’aggressione violenta in viale Palmiro Togliatti, a Roma. Una vicenda a seguito della quale la polizia ha individuato, rintracciato e fermato l’autrice del brutale pestaggio. L’accusa che grava sulle sue spalle ora è di tentato omicidio. Roma, lite tra trans per il posto Il diverbio tra le due, che ha dato adito all’aggressione brutale, sulle prime si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Succede tutto per una porzione di marciapiede: e latra dueche probabilmente si contendevano il posto dove prostituirsi, sfocia nel dramma. Unaessuale colombiana di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni all’Umberto I, dopo che ieri mattina unauruguaiana 43enne l’ha colpita più volte con una mazza di ferro. Tutto in seguito a un acceso diverbio, degenerato in un’aggressionein viale Palmiro Togliatti, a. Una vicenda a seguito della quale la polizia ha individuato, rintracciato e fermato l’autrice del brutale pestaggio. L’accusa che grava sulle sue spalle ora è di tentato omicidio.traper il posto Il diverbio tra le due, che ha dato adito all’aggressione brutale, sulle prime si ...

