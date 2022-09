Roma, colpo e Juve ko: arriva a gennaio (Di lunedì 5 settembre 2022) La società giallorossa è già proiettata alla prossima sessione di calciomercato: Pinto ha deciso, si prova il sorpasso alla Juventus Un ko assolutamente inatteso. La Roma di Josè Mourinho esce… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 5 settembre 2022) La società giallorossa è già proiettata alla prossima sessione di calciomercato: Pinto ha deciso, si prova il sorpasso allantus Un ko assolutamente inatteso. Ladi Josè Mourinho esce… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

CorriereCitta : Roma, cerca di mettere a segno un “colpo” in ospedale: beccato con il pc appena rubato - CalcioPillole : La #Roma pensa allo svincolato #Maksimovic: di seguito tutti i dettagli del possibile colpo in difesa. - Fabietto1504 : @massidea1 Invece dire che la squadra è diventata di colpo una massa di pippe è meglio? Bisogna tifare sempre e com… - Aquila6811 : RT @FaceCup65: @IlarioDiGiovamb Il Napoli ha cambiato 6/11 simi della propria rosa per giocare contro la Lazio. l'Udinese non credo abbia l… - FaceCup65 : @IlarioDiGiovamb Il Napoli ha cambiato 6/11 simi della propria rosa per giocare contro la Lazio. l'Udinese non cred… -