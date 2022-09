Roberto Bolle con i ballerini bergamaschi. E la coreografa Mara Terzi (Di lunedì 5 settembre 2022) Danza. Ben 1607 ballerini hanno risposto alla chiamata di Roberto Bolle a partecipare a una simbolica lezione alla sbarra, tutti vestiti di bianco in Piazza Duomo a Milano. E con loro la coreografa bergamasca Mara Terzi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 settembre 2022) Danza. Ben 1607hanno risposto alla chiamata dia partecipare a una simbolica lezione alla sbarra, tutti vestiti di bianco in Piazza Duomo a Milano. E con loro labergamasca

Tg3web : Roberto Bolle in piazza Duomo a Milano, per una straordinaria lezione di danza. Alla sbarra oltre milleseicento gio… - carolikkia1605 : RT @CameliaLadi: La bellezza del Ballo in Bianco di OnDance in piazza D'Uomo Milano dove Roberto Bolle e Nicoletta Manni hanno tenuto lezio… - CameliaLadi : Torna il balletto :'Onegin' al Teatro alla Scala di Milano #dance #ballet #dancer #arte #danza #art #artist - Vinc1955 : Roberto Bolle insegna danza a 1.600 allievi in piazza Duomo: 'Una grande emozione' - SIENANEWS : Anastasia Sardo: 'Abbiamo voluto rendere omaggio alla danza per realizzare i nostri sogni' -