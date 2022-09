Puoi metterti i pantaloni corti di sera? (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel 2011, lo stilista americano Tom Ford ha condiviso con AnOther magazine le sue cinque regole per essere un moderno gentleman. Il fatto che solo una di esse riguardasse l'abbigliamento le conferiva un peso biblico: "Un uomo non dovrebbe mai indossare pantaloncini in città. Infradito e pantaloncini in città non sono mai appropriati. I pantaloncini dovrebbero essere indossati solo sul campo da tennis o in spiaggia". In certi ambienti, molti dei quali coincidono con l'isola di Manhattan, l'editto di Ford è stato così dannoso e permanente che da allora si è riverberato nel mondo dell'abbigliamento maschile. In realtà, ha abbastanza senso: i pantaloncini, se indossati nell'ambiente sbagliato o nelle circostanze sbagliate, possono risultare un po' passé. Il panorama dello stile si è mosso in innumerevoli modi negli oltre dieci anni trascorsi da allora. E, fortunatamente, siamo per lo più ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel 2011, lo stilista americano Tom Ford ha condiviso con AnOther magazine le sue cinque regole per essere un moderno gentleman. Il fatto che solo una di esse riguardasse l'abbigliamento le conferiva un peso biblico: "Un uomo non dovrebbe mai indossare pantaloncini in città. Infradito e pantaloncini in città non sono mai appropriati. I pantaloncini dovrebbero essere indossati solo sul campo da tennis o in spiaggia". In certi ambienti, molti dei quali coincidono con l'isola di Manhattan, l'editto di Ford è stato così dannoso e permanente che da allora si è riverberato nel mondo dell'abbigliamento maschile. In realtà, ha abbastanza senso: i pantaloncini, se indossati nell'ambiente sbagliato o nelle circostanze sbagliate, possono risultare un po' passé. Il panorama dello stile si è mosso in innumerevoli modi negli oltre dieci anni trascorsi da allora. E, fortunatamente, siamo per lo più ...

