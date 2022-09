Pogba ha pagato uno stregone non per Mbappé, ma per un’associazione umanitaria (Di lunedì 5 settembre 2022) Continua a far parlare di sé Pogba, oggi non solo per il cambio di marcia e la decisione di operarsi dopo l’infortunio al ginocchio, ma anche per il caso del complotto per ricattarlo da parte di una banda di cui farebbe parte anche sui fratello. A rivelare nuovi particolari sull’estorsione è Franceinfo che scrive che, dopo Paul, anche Yeo Moriba, la madre del calciatore, sarebbe stata minacciata a luglio nella sua casa da persone che affermavano di aver protetto suo figlio “da chi gli voleva male”, chiedendo 13 milioni di euro alla famiglia del calciatore. Intanto emerge anche un secondo interrogatorio cui sarebbe stato sottoposto Pogba dalla giustizia francese in agosto, nel quale il calciatore avrebbe affermato di aver pagato uno stregone ma non per fare un malocchio a Kylian Mbappé bensì per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Continua a far parlare di sé, oggi non solo per il cambio di marcia e la decisione di operarsi dopo l’infortunio al ginocchio, ma anche per il caso del complotto per ricattarlo da parte di una banda di cui farebbe parte anche sui fratello. A rivelare nuovi particolari sull’estorsione è Franceinfo che scrive che, dopo Paul, anche Yeo Moriba, la madre del calciatore, sarebbe stata minacciata a luglio nella sua casa da persone che affermavano di aver protetto suo figlio “da chi gli voleva male”, chiedendo 13 milioni di euro alla famiglia del calciatore. Intanto emerge anche un secondo interrogatorio cui sarebbe stato sottopostodalla giustizia francese in agosto, nel quale il calciatore avrebbe affermato di averunoma non per fare un malocchio a Kylianbensì per ...

