Napoli – Liverpool, programma completo di allenamenti e conferenze stampa (Di lunedì 5 settembre 2022) Cresce l'attesa per il debutto in Champions League del Napoli di Luciano Spalletti. Dopo due anni di assenza, grazie all'ottimo campionato dello scorso anno, gli azzurri tornano a partecipare nella massima competizione europea. Il Napoli avrà di fronte a sé un avversario complicatissimo: il Liverpool di Jurgen Klopp, finalista della scorsa edizione. Le due squadre si sono già affrontate nelle scorse edizioni e il Napoli ha sempre ben figurato. Klopp, inoltre, deve sfatare un suo personalissimo tabù: nei tre precedenti scontri, non ha mai vinto allo Stadio Maradona.

