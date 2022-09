Meloni rassicura l' Europa | “Non faremo altro deficit” E chiede una revisione del Pnrr

(Di lunedì 5 settembre 2022) Giorgiasupera l'esame Cernobbio. E lo fa a pieni voti. L'intervento del presidente di Fratelli d'Italia, in testa nei sondaggi, era decisamente il più atteso tra quelli dei leader politici al Forum Ambrosetti. E chi preconizzava unaa disagio a confronto con i cosiddetti «poteri forti» deve riconsiderare le proprie posizioni. Perchénon solo ribadisce l'impostazione data a tutta la campagna elettorale - nessuna promessa irrealizzabile e niente toni sopra le righe - non rivolge attacchi pretestuosi al premier Draghi e ribadisce per l'ennesima volta e ancora senza tentennamento la linea euroatlantica dell'Italia. Sugli aiuti militari all'Ucraina, ad esempio, il leader FdI osserva: «Pensate veramente che l'Italia determina il destino del conflitto in Ucraina? Se l'Italia non mandasse più le armi o non partecipasse ...

